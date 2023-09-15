شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 400 حالة وفاة بسبب الحرارة في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا خلال الموجة الحارة في أغسطس حوالي 400 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في المناطق المتضررة.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية في تقرير نشر، اليوم الخميس، في باريس أن كبار السن من 75 عامًا فما فوق كانوا الأكثر تضرراً.

خلال الموجة الحارة الثالثة بالصيف في فرنسا، بين 11 و26 أغسطس، توفي أشخاص أكثر بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الأسابيع في الأعوام السابقة، التي لم تشهد درجات حرارة مرتفعة.

وارتفعت درجات الحرارة في فرنسا خلال هذه الفترة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق. رغم أن معظم حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة كانت بسبب حالات مرضية مسبقة، حيث كانت الحرارة بمثابة ضغط إضافي على الجسم.