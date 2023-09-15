شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل الكهرباء في الجزء الغربي من درنة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مدير إدارة توزيع درنة المهندس جاد المولى الحرير، إن الفنيين بالشركة تمكنوا من إعادة الشبكة الكهربائية في الجزء الغربي من مدينة درنة ويجري العمل حاليا على إعادة الكهرباء في جزئها الشرقي.

وأوضح الحرير في تصريحات صحفية، أن الأضرار التي لحقت بالمحطات في غرب المدينة نتيجة الفيضان التي ضرب المدينة تعتبر بسيطة نوعا مقارنة بالجزء الشرقي وتمكن الفنيون من تشغيل الشبكة بنسبة كبيرة أمس الأربعاء.

وأضاف مدير إدارة التوزيع بدرنة أن الفنيون بالشركة حاولوا إرجاع الجهد الكهربائي في الجزء الشرقي، لكن تبين وجود مشاكل في نقاط الحقن الرئيسية في محطات ال66 وال30 من ناحية مصادر التغذية المتمثلة في الخطوط الهوائية وربط محطة الفتائح بمحطات شرق المدينة وهي؛ شرق درنة وباب طبرق والفندق والصناعية وسوق العرب.

وأضاف أن الفنيين في إدارة الجهد المتوسط بالتعاون مع المسؤولين والفنيين بإدارة توزيع طبرق قاموا بالكشف عن المحطات داخل المدينة التي تغذيها محطة الكهرباء البخارية درنة ودائرة الفتائح رغم ظروف التنقل الصعبة وتمكنوا من ارجاع جميع نقاط الحقن داخل المدينة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت الخميس، شحن جميع محطات الكهرباء بالجبل الأخضر بعد أن تضررت جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة المتوسطية التي ضربت المنطقة.

وقالت الشركة في بيان، إن الفرق الفنية عملت طيلة اليومين السابقين بجهود متواصلة لإرجاع التيار الكهربائي لمدن الجبل الأخضر ولا يزال العمل مستمرا في بعض المحطات الفرعية لحين استكمال أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي.

وتعرضت شبكة الكهرباء بمدن الجبل الأخضر لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات حيث قامت الفرق الفنية في اليومين بحصر الأضرار باشرت بأعمال الصيانة واستبدال ما تضرر من مكونات الشبكة بالمنطقة.

وتركزت الأضرار الكبيرة في شبكة الكهرباء في مدينة درنة التي جرفت السيول جزء كبير منها وتسببت ذلك في ضرر كبير حيث تمت إعادة الشبكة في الجزء الغربي من المدينة الذي لم يتضرر كثيرا بينما العمل لا يزال جار في الجزء الشرقي.