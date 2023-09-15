إخلاء عمارات الإيواء العاجل في المحلة.. محافظ الغربية يوضح مصير 15 أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاء مع قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، لبحث الخطوات اللازمة لسلامتهم، وتوفير مساكن بديلة لهم.

وتضم عمارات الإيواء العاجل 5 عقارات يجري تطوير 3 منهم، وعقارين من المقرر إزالتهما، لأنهما يمثلان خطرًا داهمًا على الأهالي..

وأوضح المحافظ أنه سيجري إعادة إنشاء سكن آمن كبديل لهما، ضمن خطة تطوير عمارات منطقة أبو شاهين، بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية حضارية شاملة لمنطقة عمارات ابو شاهين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

استعرض محافظ الغربية خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها حرصًا على سلامة الأهالي، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظة بالتعاقد مع قاطني الوحدات السكنية في العمارتين على وحدات سكنية جديدة في العقارات المزمع بناءها كبديل للعمارات الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة، مع الحصول على مبلغ مالي لاستئجار سكن بديل لحين انتهاء بناء الوحدات الجديدة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كافة الإحتياجات الخاصة بأسر المنطقة، موضحًا أنه سيجري التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة الحالات المرضية، والتي تحتاج إلى تقديم خدمات صحية أو تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة، وكذلك تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين.

ولفت إلى أنه سيجري التنسيق مع مديرية القوى العاملة للعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لمن يرغب بفرصة عمل من الأهالي بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لحصر احتياج كافة طلاب المنطقة بمختلف المراحل التعليمية.

وحث رحمي المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة أصبح ضمن أولويات الجمهورية الجديدة لتوفير سكن كريم للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المواطنون خلال اللقاء قبول المقترحات التي تم عرضها، والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبدأون على الفور أعمال إخلاء العمارات.

عقب الاجتماع بدأ سكان المنطقة إخلاء منازلهم، حيث شرعت 15 أسرة بتوقيع العقود الخاصة باستلام الوحدات السكنية واستلام المبلغ المالي الخاص بالإيجار وتطبيق آلية "السكن البديل المؤقت.

جاء ذلك بحضور اللجنة المكلفة من المحافظ لاستقبال قاطني العقارات، والمكونة من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أحمد المغاوري رئيس حي المحلة ثان، اللواء هشام رفعت رئيس حي المحلة أول.

من جانبها أكدت اللجنة استمرار تنفيذ المهام المنوطة بها خلال الأسبوع المقبل، حتى يتم إخلاء كافة الوحدات لكي يتسنى البدء في أعمال الإزالة وبناء العمارتين الجديدتين.