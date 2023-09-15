مستشار الصحة: الدولة تقوم بجهود كبيرة لكي يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن مصر لأكثر من 60 عامًا مهتمة بقضية الزيادة السكانية، مؤكدًا أنه هناك تحسن في هذا الملف الفترة الحالية.

وأضاف "حسن"، في لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه مصر تأخرت كثيرًا في حل هذا الملف، لكن نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة ولن يورث هذا الملف للأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه في عام 1980 كان معدل الإنجاب الكلي أي متوسط عدد الأطفال للست الواحدة 5.3 يعني كل 10 سيدات ينجبوا 53 طفل، وطبقا لنتائج المسح الصحي الأخير في 2021 انخفضت النسبة من 5.3 إلى 2.85، وأصبح كل 10 سيدات ينجبو 28 طفل.

وأوضح أنه هناك تحسن في معدلات الإنجاب في آخر 9 سنوات، مضيفا: "في عام 2014 اتولد أكثر من 2.7 مليون، أما في عام 2022 اتولد أقل 2.2 مليون نسمة".

وأكد الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية، لذلك لابد من التحكم في معدل الزيادة السكانية.