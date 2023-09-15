مجهولون يهاجمون قرية سياحية بالشوم في السويس.. والأمن يتدخل لحل اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تداول رواد على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء مجهولين بالعصي والحجارة على السيارات والمكاتب في قرية سياحية في السخنة جنوبي السويس، مصحوبا بتعليقات تتهم منسقي رحلات اليوم الواحد بأنهم وراء الاعتداء على القرية.

في السياق قال ملاك الشاليهات بالقرية إنهم فوجئوا باعتداء هؤلاء الأشخاص على القرية، بعد قرار إدارة القرية بمنع رحلات اليوم الواحد "داي يوز" والتي تضايق الملاك وتحرمهم من الاستمتاع بقضاء عطلة الأسبوع على حد وصفهم.

وحرر الملاك محضرا لإثبات واقعة الاعتداء، بينما تكثف الأجهزة الأمنية في السويس جهودها لضبط المعتدين على القرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث رصدتهم كاميرات المراقبة وكذلك كاميرات هواتف الملاك، أثناء تحطيم عدد من السيارات ومحاولة إتلاف واجهة القرية والمكاتب الإدارية داخلها، بعد منعهم من دخول رحلات اليوم الواحد.

كما قال الملاك إن عناصر الشرطة انتقلت للقرية، وسيطرت على الموقف، وجرى مناقشة شهود العيان حول ما جرى، حيث اتهموا سماسرة رحلات اليوم الواحد بأنهم وراء الواقعة، وكلفت القيادات الأمنية بالسويس رجال الشرطة بتحديد هوية المعتدين على القرية وضبطهم.

وأضاف الملاك أنهم اجتمعوا مع مسؤولي هيئة التنمية السياحية بالسويس واشتكوا من تعرضهم للمضايقات من المصطافين الوافدين للقرية ضمن رحلات اليوم الواحد، وصدر قرار بمنع دخول رحلات اليوم الواحد للقرية استجابة للملاك، وعند تطبيق القرار اليوم حدث الاعتداء.