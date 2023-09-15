"لمؤازرة أسر ضحايا الإعصار".. لجنة من الأزهر تزور قرية الشريف بمحافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

زادت لجنة تضم عدد من مشايخ الأزهر الشريف، قرية الشريف التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، لمؤازرة أسر ضحايا إعصار دانيال الذي وقع يوم الاثنين الماضي في دولة ليبيا، وتسبب في وفاة 67 شخصًا من أهالي القرية، بخلاف المفقودين الذين لا يعرف ذويهم مصريهم حتى الأن

"الحادث مؤلم والأسر محتاجة حد ياخد بيدهم ويهون عليهم"، يقول رضا عبد الحليم، رئيس اللجنة الأزهر الذي تجول برفقة مجموعة من الواعظين على كل أسر الضحايا في القرية للجلوس معهم ومؤازرتهم عقب فقدانهم أفراد من عائلتهم بسبب الإعصار يقول "بنحاول نهون عليهم حجم الكارثة وأن يحتسبوا هؤلاء الضحايا عند الله".

"كل بيت في القرية فيه فقيد أو اثنين وكمان في بيوت تلاتة"، يستكمل مدير منطقة الوعظ بالمحافظة، وذلك بحسب الكشف الذي يحتوي على أسماء ضحايا القرية نتيجة الإعصار: "أول مرة يبقى في حادث بالشكل ده"، موضحا أن الزيارة كانت بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: "لما يبقى في حادث بنزل نعمل زيارات للأسر".

وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الشريف بمحافظة بني سويف، وذلك عقب فقدان 67 شخصًا فقدوا أرواحهم بسبب الإعصار الذي ضرب منطقة درنة الليبية.