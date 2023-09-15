شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبة تهريب مهاجرين أو لغرض إرهابى والان مع تفاصيل الخبر
1-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2-إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4-إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
5-إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6-إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7-إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8-إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).
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