غرانت شابس وزيرًا للدفاع في بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في تعديل وزاري محدود على الحكومة البريطانية، أُعلن عن غرانت شابس وزيرًا جديدًا للدفاع في المملكة المتحدة خلفا لبن والاس.

وكان الوزير المستقيل بن والاس كشف الشهر الماضي أنه سيترك منصبه في المرة القادمة التي يقوم فيها ريشي سوناك بإجراء تغييرات على حكومته، بالإضافة إلى التنحي عن منصبه كعضو في البرلمان في الانتخابات المقبلة.

وكان السيد شابس يشغل منصب وزير أمن الطاقة ووزير "صافي الصفر" قبل ترقيته إلى وزارة الدفاع.

سيكون المنصب الجديد هو منصبه الوزاري الخامس له خلال عام، حيث كان وزيرًا للنقل في عهد بوريس جونسون، وقضى فترة قصيرة كوزير للداخلية في عهد ليز تروس، وتم تعيينه وزيرًا للأعمال عندما تولى سوناك منصبه لأول مرة.

كوتينيو للطاقة

وفي تعيين آخر، تم الإعلان عن وزيرة الأطفال، كلير كوتينيو، لتخلف شابس في وزارة أمن الطاقة.

وقال وزير الدفاع الجديد، في تغريدة بعد تعيينه، إنه "يشرفه تعيينه" في منصبه، وأشاد "بمساهمة سلفه الهائلة... في الدفاع البريطاني والأمن العالمي".

وأضاف السيد شابس: "بينما أصل إلى العمل، أتطلع إلى العمل مع الرجال والنساء الشجعان في قواتنا المسلحة الذين يدافعون عن أمن بلادنا. ومواصلة دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد غزو بوتين الهمجي".

الاستقالة والرد

واستقال والاس رسميا من منصبه صباح الخميس، قائلا إن الخدمة في المنصب لمدة أربع سنوات كانت "امتيازا".

وفي رسالته إلى رئيس الوزراء، قال إن وزارة الدفاع أصبحت الآن "أكثر حداثة وأفضل تمويلًا وأكثر ثقة من المنظمة التي توليتها في عام 2019"، وأنها "عادت إلى المسار لتصبح مرة أخرى مثالا للطراز العالمي".

وفي لقطة وداع لتأمين مستقبل وزارته، أضاف السيد والاس: "أعلم أنك تتفق معي في أننا يجب ألا نعود إلى الأيام التي كان يُنظر فيها إلى الدفاع على أنه إنفاق تقديري من قبل الحكومة، وتم تحقيق التوفير من خلال تفريغه".

"أعتقد بصدق أنه خلال العقد المقبل، سيصبح العالم أقل أمنا وأقل استقرارا. وكلانا يشترك في الاعتقاد بأن الوقت قد حان للاستثمار."

ورد السيد سوناك على الرسالة بالقول إن وزير الدفاع المنتهية ولايته "خدم بلادنا بامتياز".

وأضاف: "أتفهم تماماً رغبتكم في التنحي بعد ثماني سنوات من تولي المهام الوزارية المرهقة. وكما تقول، فإن الوظائف التي قمت بها تطلبت منك أن تكون متاحاً بشكل مستمر".

وقال سوناك لوالاس: "لكنني أعلم أن لديك الكثير لتقدمه للحياة العامة هنا وعلى المستوى الدولي. تترك منصبك مع شكري واحترامي".