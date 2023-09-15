أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الآخر بندقية، خلال الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين.
وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن بوتين "أعطى كيم بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية. تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، موضحًا أنّ بوتين أهدى كيم أيضًا "قفازّا يعد جزءًا من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة".
وأعلن المتحدث باسم الكرملين أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا والتي بدأت الثلاثاء ستستمر "بضع أيام أخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأكد للصحافيين أن الرئيس الروسي قبل "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا ستستمر بضع أيام أخرى وبوتين وكيم تبادلا البنادق كهديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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