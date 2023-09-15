توسعت رقعة حريق منطقة بسري، وامتد الى خراج بلدة بسابا في اقليم الخروب، مهددا المنازل التي لامستها النيران، وسط مناشدات ونداءات من اهالي المنطقة للمساعدة في اخماد النيران.
وقد حضرت الى بسابا سيارات اطفاء للدفاع المدني، وعناصر من الجيش لمساعدة شبان البلدة في السيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر توسع رقعة حريق بسري وتهديده للمنازل في بلدة بسابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.