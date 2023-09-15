شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي أمريكي يتساءل: هل وزير الدفاع الصيني قيد «الإقامة الجبرية»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو (رويترز)

تساءل السفير الأمريكي لدى اليابان، رام إيمانويل في منشور على منصة "إكس"، الجمعة، عمّا إذا كان وزير الدفاع الصيني رهن الإقامة الجبرية، مما يزيد من الحيرة بشأن غياب عضو مجلس الدولة عن الظهور العام لأسبوعين.

وكتب إيمانويل «أولاً: لم يشاهد وزير الدفاع لي شانغ فو أو يسمع عنه شيء منذ ثلاثة أسابيع، ثانياً: لم يظهر خلال زيارته لفيتنام، الآن: إنه غائب عن اجتماع مقرر مع قائد بحرية سنغافورة، لأنه قيد الإقامة الجبرية»

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع في بكين بعد على طلبات للتعليق، وقالت السفارة الأمريكية لدى طوكيو إنه ليس لديها أي تعليق إضافي حتى الآن.

وفي أنباء حصرية، ذكرت رويترز الخميس، أن لي انسحب فجأة من اجتماع مع قادة الدفاع الفيتناميين الأسبوع الماضي.

وشوهد آخر مرة في بكين يوم 29 أغسطس/ آب وهو يلقي خطاباً في منتدى أمني مع دول إفريقية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين على معلومات المخابرات، أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي يخضع للتحقيق، ولم يوضح التقرير طبيعة هذا التحقيق.

يأتي غياب لي في أعقاب قرار الصين الذي لم تكشف عن أسبابه بتغيير وزير الخارجية تشين جانغ، في يوليو/ تموز، بعد غيابه لفترة طويلة عن الظهور العام، وتغيير قيادة القوة الصاروخية، وهي من قوات النخبة التابعة لجيش التحرير الشعبي في الأشهر الماضية.

ومثله مثل لي، تشين أحد أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب وزاري أعلى من منصب الوزير.

ويبدو أن اجتماع سنغافورة الذي أشار إليه السفير الأمريكي في منشوره هو زيارة قام بها قائد البحرية السنغافورية شون وات للصين في الفترة من الرابع إلى التاسع من هذا الشهر.