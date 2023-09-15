شكرا لقرائتكم خبر عن كفاراتسخيليا يقترب من الإنتقال للدوري الإنجليزي بصفقة خيالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يعمل في الفترة الحالية علي التعاقد مع النجم الجورجي كفاراتسخيليا، نجم نادي نابولي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الإتجاه يشير إلى إستعارة اليونايتد اللاعب لمدة موسما واحدا، مع صعوبة ترك نابولي اللاعب بصورة نهائية للشياطين الحمر.

وبحسب ما ورد عن صحيفة ديلي ميل، فقد تصل قيمة الإعارة في صفقة كفارا إلى ما يقارب من 90 مليون باوند، وهو رقم قياسي مقارنة بإستعارة لاعب فقط.

ولكن مسئولي اليونايتد يرون بأن كفارا يستحق هذا المبلغ الضخم، بعد المسيرة العظيمة التي قدمها مع نجم الجنوب في آخر موسمين رغم صغر سنه.

وكيل اللاعب يحسم موقف الصفقة

هذا وقد أكد وكيل اللاعب في الفترة الأخيرة أن اللاعب يهتم فقط بموقفه في نابولي ويركز علي تقديم موسما قويا مع الفريق الإيطالي، تاركا أمر العروض لإدارة الفريق.