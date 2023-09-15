شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدة الزمنية اللازمة لحصول المؤسسات التعليمية على شهادة الاعتماد والان مع تفاصيل الخبر
فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على الاعتماد خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقييم عن عدم استيفائها لمعايير الاعتماد خلال المدة المحددة تلتزم الجهة المشرفة أو التابعة لها المؤسسة، باتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة لتصحيح أوضاع المؤسسة بالتشاور مع الهيئة.
ونصت المادة 10 من القانون بأن تتولي الجهة المشرفة أو التابع لها مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الخاضعة لأحكام هذا القانون تنظيم معايير وآليات الالتزام بالتقدم للاعتماد، بما في ذلك تحفيزها على التقدم وتوفير الدعم اللازم لها، ويجوز تحويل مراكز التدريب المهني غير النظامية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة إلي مؤسسات تعليم نظامي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو مع الجهة التي تمنح المؤهل.
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