توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال عكار العتيقة

طرأ عطل في سنترال عكار العتيقة بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدمات أوجيرو في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وفق بيان لهيئة أوجيرو.

هذا، وتعمل فرق أوجيرو على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.