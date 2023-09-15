"النشرة": إخماد حريق شبّ بمحاذاة الشريط الحدودي داخل قرية العباسية

شبّ حريق بمحاذاة الشريط الحدودي داخل قرية العباسية- قضاء حاصبيا، وقد تجاوزت النيران السياج الحدودي إلى الأراضي اللبنانية بسبب الطقس الحار، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

وطالت مساحات من الأراضي الزراعية والاعشاب اليابسة في الحقول المجاورة للسياج، وقد عملت عناصر الدفاع المدني في مركزي راشيا الفخار وحاصبيا على اخمادها.

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