"النشرة": قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تفقد دورية إسرائيلية مدعومة بسيارة مدنية الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة- خراج كفركلا، مرورا بمنطقة الخزانات.

وعملت هذه العناصر على مراقبة أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج، وتزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية بسيارات عسكرية بين البساتين القريبة من السياج، قابلها في الجانب اللبناني دوريات راجلة ومؤللة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.