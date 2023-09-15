تعطل شبكة الاتصالات الارضية والانترنت في الباروك والأهالي ناشدوا "اوجيرو" للتحرك

شكا أهالي الباروك - الفريديس من تعطل شبكة الاتصالات الهاتفية الارضية منذ نحو شهرين، وقد سجلوا شكواهم مرات عدة لدى هيئة "اوجيرو" الا ان المراجعات لم تلق نتائج ملموسة تعيد الحرارة الى هواتف المنازل والمؤسسات.

وافاد اهالي المنطقة، بأن "انقطاع الهواتف الارضية اوقف شبكة الانترنت عن العمل، ما عطل الكثير من نشاطات المواطنين، والشركات والمؤسسات وانعكس على الموسم السياحي للمنطقة".

وناشدوا هيئة "اوجيرو"، للعمل على اصلاح الاعطال بالسرعة الممكنة.