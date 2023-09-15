مسؤول روسي: اميركا سترسل قوات "الناتو" إلى المذبحة دون أن تخاطر بجيشها

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة سترسل قوات من دول "الناتو" الأخرى بسهولة إلى المذبحة إذا لزم الأمر، دون أن تخاطر بالجيش الأميركي.

وأشار إلى أن التوسع المستمر لحلف "الناتو" وفر للولايات المتحدة في واقع الأمر الفرصة للاستحواذ على الدول المختلفة وحرمانها من استقلالها، وأضاف أنه منذ سنوات كان أعضاء الحلف يعلنون شفهيا عن التزامهم بالسلام، بينما يقاتلون أو يهددون بالحرب مع أي دولة لا تتفق مع السياسة الأميركية.

وتابع: "تستخدم القوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي للحفاظ على الهيمنة الغربية والاستعباد الاقتصادي والضغط السياسي على الدول التي لا تشكل تهديدا عسكريا للحلف. وعلى مدى سبعة عقود، أصبح أعضاء "الناتو" مشاركين في أكثر من 200 صراع عسكري حول العالم".