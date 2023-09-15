زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ منابعات

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن زلزالا بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم “بوكيدنون”، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكرت قناة “إيه بي إس- سي بي إن” الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن مركز الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، وعلى بعد 20 كيلومترا شمال غربي بلدة “لانتابان”.‏

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المائة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.