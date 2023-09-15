الأوقاف: انطلاق قوافل دعوية لـ 10 محافظات وافتتاح 22 مسجدا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق عشر قوافل دعوية، اليوم الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
١- مديرية أوقاف القليوبية (بتمدة – بنها)
٢- مديرية أوقاف الشرقية (ديرب نجم)
3- مديرية أوقاف الغربية (قطور)
4- مديرية أوقاف الإسكندرية (العجمي والدخيلة)
5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب)
6- مديرية أوقاف المنوفية (سرس الليان)
7- مديرية أوقاف المنيا (بني روح – دير مواس)
8- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الخارجة)
9- مديرية أوقاف جنوب سيناء (نويبع)
10- مديرية أوقاف دمياط (السرو)
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه سيتم افتتاح ( 22) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها ( 14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 175 ) مسجدًا منها ( 127 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 48) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير
مديرية أوقاف دمياط
2. بدوي بالناصرية - فارسكور
مديرية أوقاف الجيزة
3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير
5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير
6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى
7. التربية جنا كليس - النمرية – مركز أبو المطامير
8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي
10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة
11. الهدى – شم القبلية – مغاغة
12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص
مديرية أوقاف الغربية
13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى
مديرية أوقاف قنا
14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى
مديرية أوقاف قنا
2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط
3. الحسن والحسين – بندر فرشوط
4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة
5. عزبة الشريف – عزبة الشريف - الأبعادية - مركز دمنهور
6. المرادني – مدينة دمنهور
7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار
8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور