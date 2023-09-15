الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت الأمم المتحدة، عن مخاوفها بشأن المخاطر الصحية، بسبب سوء جودة المياه في شرقي ليبيا، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولًا، وهي بحاجة ملحة لمساعدات غذائية وطبية وتوفير مأوى للمشردين، معربة عن قلقها بشأن المياه النظيفة.

ولفتت إلى أن الكارثتين في ليبيا والمغرب مختلفتان، لكن الأزمة في تزامنهما ما يتطلب جمع مساعدات عاجلة.

يشار إلى أن الإعصار دانيال، ضرب السواحل الشرقية لـ ليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار.

وفي المغرب ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة الماضي، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وزارة الداخلية المغربية، فإن الهزة الأرضية استمرت قرابة الدقيقتين، خلفت ما يقرب من 3000 قتيل وأكثر من 5600 جريح.