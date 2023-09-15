أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرية أندرييفكا وتسقط 17 مُسيرة روسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه استعاد قرية أندرييفكا التي تقع شرقي البلاد، على بعد نحو عشرة كيلومترات من شرق باخموت.

وبشكل منفصل، قال الدفاع الجوي الأوكراني إنه أسقط جميع المسيرات القتالية الروسية التي هاجمت منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا البلاد بعد منتصف الليل.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها عن الأوضاع، صباح اليوم الجمعة، إن القوات الروسية التي تقاتل في أندرييفكا تكبدت خسائر ثقيلة.

يأتي ذلك مع تأكيد مسؤولين عسكريين كبار أن أوكرانيا تواصل حملتها الشاقة، لاستعادة الأراضي القريبة من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، وأنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها أوكرانيا العام المنصرم، فإن تقدمها تباطأ في استعادة الأراضي في الشمال الشرقي.