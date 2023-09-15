حرارة شديدة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة اليوم الجمعة على أغلب المحافظات، والأحوال الجوية المتوقعة، وإمكانية تعرضه لحالة من الاضطرابات مجدداً.

وأضافت الأرصاد في بيان صباح الجمعة، أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، معتدلة على أغلب الأنحاء، وتستمر في الاستقرار غداً على كافة الأنحاء، وهو ما يؤكد عدم وجود اضطرابات في الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة، أن طقس اليوم حار نهاراً على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه، طبقاً لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فهذه درجات الحرارة المسجلة على أغلب الأنحاء بالوقت الحالي:

القاهرة الكبري ٢٧ درجة مئوية.

الأسكندرية ٢٥ درجة مئوية.

مطروح ٢٦ درجة مئوية.

بورسعيد ٢٧ درجة مئوية.

الغردقة ٣٠ درجة مئوية.

شرم الشيخ ٣٣ درجة مئوية.

أسيوط ٢٨ درجة مئوية.

الأقصر ٣١ درجة مئوية.

أسوان ٣٢ درجة مئوية.