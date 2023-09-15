مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادًا لعيد رأس السنة العبرية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وكالة "سما"، اليوم الجمعة، عن مصادر مقدسية، أن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وأكدت المصادر المقدسية إقامة المستوطنين، في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد المقبلين.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل، بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بحسب قولها.