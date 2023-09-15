مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة: المناخ والإمكانيات وراء مأساة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (رويترز)

قال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، إن الفيضانات في ليبيا التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أسوأ كارثة طبيعية تحل بها في التاريخ الحديث، كانت بسبب تصادم "المناخ بالإمكانيات".

وأضاف جريفيث في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف "في ليبيا، اليوم الجمعة، أن الوصول إلى درنة شرقي ليبيا لا يزال صعبًا، هذه مأساة تصادم فيها المناخ مع الإمكانيات".

وأشار إلى أن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصًا تم نقلهم من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الإعصار دانيال، ضرب السواحل الشرقية لـ ليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار.