شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليار جنيه مكافأة الأساتذة المتفرغين بموازنة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بموازنة العام المالي الجاري التى بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدره 5 مليارات و680 مليون جنيه مكافآت للأساتذة المتفرغين مقابل 4 مليارات و770 مليون جنيه العام السابق 2022/2023، حسب البيان التحليلى لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاثة مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية"، وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.