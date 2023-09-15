نفت مصادر مقربة من العميد علي طه، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات السابق، لـ"النشرة"، المعلومات التي تحدثت عن توقيفه من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن ما يتم الترويج له أخبار ملفقة الهدف منها تشويه صورته.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "النشرة" تنفي الأنباء عن توقيف العميد علي طه: أخبار ملفقة لتشويه صورته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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