أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "مواصلة لواء المشاة الثالث في منطقة البقاع الغربي اجراءاته الأمنية المشددة على طول مخيمات النازحين السوريين". وفي هذا السياق نفذت دوريات مؤللة من اللواء مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في قب الياس بمؤازرة دوريات من مخابرات البقاع، وتم توقيف العشرات ممن دخلوا خلسة في الآونة الأخيرة، كما تم ضبط أجهزة كومبيوتر وطائرات تصوير وأجهزة إلكترونية.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توقيف نازحين سوريين دخلوا خلسة إلى لبنان بعد مداهمات للجيش في مخيمات قب الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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