مصادر "النشرة": فرنجية أساسي في مشروع التسوية ولا تنازل لداعميه عن ترشيحه

علّقت مصادر مطّلعة لـ"النشرة" على الحديث السياسي والاعلامي عن تراجع حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في استحقاق رئاسة الجمهورية، بالقول: لا يزال فرنجية اساسياً في معركة الرئاسة، ولم يطرح الفرنسيون اسماء بديلة عنه، ولم يتراجع داعموه عن ترشيحه.

ولفتت إلى أنّه سيتّضح خلال الفترة المقبلة تقدّم حظوظ رئيس المردة، بالتوازي مع الحوار الايراني - السعودي المتواصل، خصوصًا ان داعمي فرنجية يعتبرون انه "شخصية قادرة على لعب ادوار ايجابية في جميع الاتجاهات المحلية والخارجية". ورأت المصادر عدم وجود فيتو دولي او اقليمي او عربي على فرنجية، وان كل محاولات تسويق اسماء اخرى لم يُكتب لها النجاح لغاية الآن.