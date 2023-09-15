الشميطلي اعلن سحب ترشحه لعضوية المجلس الشرعي واضعا كل امكاناته بتصرف دريان

أشار الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي، في بيان، الى أنه "تبعاً للترشيح الذي كنّا قد تقدّمنا به لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نزولا عند طلب من نثمّن عالياً تقديرهم لسجلّنا المهني ولأدائنا الوطني في الوظيفة العامة".

وأعلن الشميطلي، أنه "بعد إستئذان صاحب السماحة الذي نُجِلّ ونحترِم، نشكُرُ كل من طلَبَنا لتلك المسؤولية الاضافية آملاً منّا التقدّم بترشيحنا وواضعاً ثقتُه بنا وبما نمثّل من مفاهيم وقِيَم ومبادئ في العمل المؤسّساتي، نعتذر عن الاستمرار في قبول خوضها متمنّين للمجلس الذي ستفرزه الانتخابات المقبلة كل التوفيق والسَّداد، واضعين كل طاقتنا في تصرّف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان".