شكرا لقرائتكم خبر عن يسرق 5.5 مليون دولار من مشاهير لوس أنجلوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

دين شخص يُدعى بنجامين أكرمان بسرقة منازل أثرياء ومشاهير سكان لوس أنجلوس من مجوهرات وحقائب وأحذية وأعمال فنية بقيمة 5.5 مليون دولار، بما في ذلك مشاهير التلفاز وهوليوود آشر وآدم لامبرت ودوريت كيمسلي.

ودانت هيئة محلفين بالمحكمة العليا في لوس أنجلوس أكرمان بتهمة السطو المتعدة، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه الشهر المقبل ويمكث عقوداً خلف القضبان بسبب جرائمه.

وألغى القاضي مارك أرنولد كفالة أكرمان وتم اصطحابه إلى سجن لوس أنجلوس المركزي للرجال بعد صدور الحكم.

وعند القبض عليه عثرت الشرطة على 2000 قطعة مخبأة في منزله من المسروقات.

وكان أحد منازل بيفرلي هيلز التي تم استهدافها سُرق منه 150 قطعة فاخرة قيمتها 2.5 مليون دولار.

ولم يطعن أكرمان في السابق في 11 تهمة تتعلق بالسطو على المنازل، و28 تهمة بغسل الأموال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل أموال. وتصل عقوبة هذه التهم إلى 45 عاماً كحد أقصى خلف القضبان.