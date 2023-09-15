شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم والدها.. شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بقتل طفلة باكستانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية الجمعة، إنها اتهمت ثلاثة أشخاص بقتل الطفلة سارة شريف (10 أعوام) التي عثر عليها ميتة في منزلها الشهر الماضي، ومن بين المتهمين والدها.

وعثرت الشرطة على سارة وقد تعرضت لإصابات خطيرة في منزلها في بلدة ووكينج بجنوب غرب لندن في العاشر من أغسطس/ آب، وكان والدها عرفان شريف (41 عاماً) وصديقته بيناش بتول (29 عاماً) وعمها فيصل مالك (28 عاماً) سافروا جميعاً إلى باكستان في اليوم السابق.

ثم عادوا إلى بريطانيا الأربعاء، عندما ألقت السلطات القبض عليهم في مطار جاتويك بلندن.

وقالت شرطة مقاطعة ساري، إن الثلاثة متهمون بالقتل، والتسبب في وفاة قاصر أو السماح بذلك، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة جيلدفورد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيان: «أبلغنا والدة سارة بأحدث المستجدات وهي تتلقى الدعم من ضباط متخصصين».