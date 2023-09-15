شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: لم نرفض التفاوض بشأن أوكرانيا و300 ألف متطوع سينضمون إلى قواتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة.

وأعلن بوتين، في تصريح صحفي الجمعة، أن 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للانضمام للقوات المسلحة الروسية التي تشارك في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

ووصف مزاعم الغرب حول «قبول متطوعين من كوريا الشمالية» للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ «الهراء».

وتعليقاً على تصريحات الولايات المتحدة التي تحدثت أن أوكرانيا والولايات المتحدة «ترقصان التانغو يوماً ما»، قال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات.