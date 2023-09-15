شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة: المناخ والإمكانيات وراء مأساة ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (رويترز)

قال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الجمعة، إن الفيضانات في ليبيا التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أسوأ كارثة طبيعية تحل بها في التاريخ الحديث، كانت بسبب تصادم «المناخ بالإمكانيات».

وأضاف جريفيث في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف «في ليبيا، حيث لا يزال الوصول إلى درنة صعباً للغاية... هذه مأساة تصادم فيها المناخ مع الإمكانيات».

وقال إن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصاً تم نقلهم من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي.