شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قرية شرق البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الجيش الأوكرانية من استعادة السيطرة على قرية بالقرب من مدينة باخموت، والتي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "استولت القوات خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك".

الحرب الروسية الأوكرانية

وبينت أن القوات الأوكرانية كبدت نظيرتها الروسية خسائر في صفوف القوات والعتاد، كما حصنت بعض المناطق.

وتقع أندرييفكا جنوبي باخموت، التي شهدت إحدى أكثر المعارك شراسة منذ الغزو الروسي في فبراير شباط من العام الماضي.

قرية كليشتشيوفكا

كما ذكرت هيئة الأركان العامة أن القوات حققت "نجاحا جزئيا"، بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من المدينة.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار ذكرت أمس الخميس أن أندرييفكا باتت تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قالت في وقت لاحق، إن تلك المعلومات غير دقيقة لأن القتال كان لا يزال دائرا حول القرية.