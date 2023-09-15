شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الكنتارا من الرحيل عن ليفربول في المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن وجود مفاوضات متقدمة من ناديي فرنشبخة وطرابزون في تركيا للحصول علي خدمات النجم الإسباني تياجو الكنتارا نجم ليفربول.

وأضافت التقارير أن الكنتارا يريد الإستمرار مع ليفربول هذا الموسم، ويري أنه بمقدوره تقديم المزيد وترك إنطباع جيد لدي مسئولي الريدز وجهازه الفني بقيادة يورجن كلوب.

ويري الكنتارا أن كثرة الإصابات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة أثرت علي مسيرته الإحترافية بشكل ملحوظ مع الليفر، لذلك فإنه يتمسك بفرصته الأخيرة.

وعلي الرغم من موافقة ليفربول المبدئية علي رحيل الكنتارا في يناير القادم، إلا أن كلوب يري أنه من الممكن منح اللاعب فرصة إضافية، حتي ينتظر الفريق إلى ما يمكنه اللاعب تقديمه حتي شهر يناير المقبل.

فرنشبخة الأقرب لخدمات اللاعب

وأكدت بعض المصادر أن فرنشبخة يمتلك إتفاق مبدئي مع ليفربول بالفعل، وينتظر فقط موافقة اللاعب علي العرض التركي من أجل حسم الصفقة.