شكرا لقرائتكم خبر عن 187.8 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، بموازنة العام المالى الجارى الذى بدأ العمل بها أول يوليو 2023، ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة من الخارج بـ 187 مليار و816 مليون جنيه حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

جدير بالذكر، أن الموازنة قدرت مبلغا وقدره 311 مليارا و202 ضريبة علي القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري 2023/2024 مقابل 258 مليارا و238 مليون جنيه العام المالي السابق 2022/2023، و197 مليارا و60 مليون جنيه العام الأسبق 2021/2022.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتُقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.