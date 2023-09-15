"النشرة": مبادرة بري قائمة ولودريان سيتابع مهامه في نهاية ايلول

علمت "النشرة" أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قائمة، بإنتظار تحديد خطواتها بدعم فرنسي وعربي، لكن من دون اتضاح المواقف السياسية الداخلية النهائية في التعامل العملي معها.

وتحدثت مصادر معنية لـ"النشرة" عن انتظار بيان سيصدر عن السفارة الفرنسية خلال ساعات، علمًا أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان قرر مواصلة مهامه، والعودة الى بيروت مجدّدًا في نهاية الشهر الجاري لاجراء لقاءات في قصر الصنوبر مع القوى السياسية التي ينتظر اجوبتها الرسمية، بشأن مشروع توافقي، لتنظيم الحياة السياسية في لبنان، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية.