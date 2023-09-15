ميقاتي ولودريان أكّدا هاتفيًا أنّ نتائج المحادثات في بيروت "إيجابية بقرب انتخاب الرئيس"

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، جرى خلاله البحث في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها لودريان في بيروت على مدى ثلاثة أيام.

وبحسب مكتبه الإعلامي، فقد تم التأكيد المشترك خلال الاتصال أنّ نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية".