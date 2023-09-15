نائب رئيس مجلس النواب الأردني التقى بري: لبنان قوي على كل الصعد ونتمنى دائمًا التعاون معه

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاردني احمد الخلايلة، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين، والتنسيق بينهما في المنتديات البرلمانية الاقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في عين التينة بين بري والخلايلة الذي كان على رأس وفد نيابي، حيث قدّم الخلايلة باسم المجلس النيابي الاردني لبري درع المجلس تقديرًا لجهوده في العمل البرلماني.

وبعد اللقاء، ذكر الخلايلة "أنني تشرفت هذا اليوم بالمبارك انا والوفد النيابي الاردني المشارك بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هذا الاخ العزيز القامة البرلمانية العربية على مستوى العالم العربي والعالم بشكل عام، ونقلنا تحياتنا محملين بالتحيات والامنيات الطيبة للبنان الشقيق قيادة وشعبا وجميع مكونات لبنان الشقيقة متمنيين لهم التقدم والخير والفلاح، ومتمنيين الخروج من الازمات السياسية التي يمر فيها حالياً لبنان الشقيق".

وشدد على "أننا نتمنى دائمًا التعاون بين الاردن ولبنان على كل المستويات وخاصة المستوى التشريعي، والبرلمانات اللبنانية والاردنية كانت على مدى التاريخ يسود بينها التعاون المشترك، فلبنان الشقيق مواقفه السياسية ومواقفه على مستوى التاريخ العربي كانت دائما مؤيدة للأردن".

ولفت الخلايلة إلى "أننا نقدم الشكر باسم الاردنيين جميعًا، دائما لبنان، هذا البلد قدم من التضحيات الشيء الكثير وكان باستمرار واقفا جنب الأردن في جميع ما مررنا به من خلال تاريخنا المشترك السياسي والعسكري والقضية الفلسطينية، نشكرهم دائما على تأييد مواقفنا تجاه قضيتنا المركزية قضية فلسطين وحتى إقامة دولة مستقلة على ارض فلسطين الشقيقة، والاستمرار على الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين الشقيقة والتي حافظت على المقدسات من التهويد في ظل حكومة إسرائيلية الان متغطرسة ومتطرفة جداً".

وأوضح "أننا ما نقلنا من أمنيات ان يكون التعاون والاتفاقيات المشتركة بين الأردن ولبنان انشاءالله من السلطتين التنفيذية في البلدين الشقيقين التي لم تعقد من فترة طويلة بسبب للأسف الشديد الأمور السياسية التي يمر فيها لبنان الشقيق".

وشدد الخلايلة على "أننا على ثقة تامة بأن الاخوان والقادة اللبنانيين وعلى رأسهم من التقينا بهم اليوم اخينا العزيز نبيه بري، وجميع اللبنانيين القادة على مستوى العالم ببصماتهم ومواقفهم المشرفة سيستطيعون بإذن الله الخروج من الازمات التي يمر بها لبنان"، مشيرا أن "لبنان دائما قوي على كل الصعد سواء المحلية او الاقليمية او الدولية نسأل الله التوفيق للبنان الشقيق واستمرار العلاقات الثنائية ولبنان دائما في قلب الملك والملوك الهاشميين".

واستقبل بري بعد الظهر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم.