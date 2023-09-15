العبسي انهى زيارة راعوية الى المانيا التقى خلالها مسؤولين

انهى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي زيارة راعوية إلى ألمانيا،وكانت له محطة في المقر الرئيسي لجمعية "عون الكنيسة المتألمة" وعقد مع مسؤوليها جلسات حوار حيث عرض العبسي لوضع الكنيسة في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان وسوريا ومتطلبات العمل الرعوي والشبابي في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها هذان البلدان .
كما شارك في اجتماعات اخوية فرسان القبر المقدس واشرف على انتخاب رئيس جديد لها ووضع خطط عمل للسنة المقبلة. كما قدم العبسي شرحاً لوضع الكنائس في الشرق الأوسط اليوم .
وفي ختام الزيارة التقى العبسي والوفد المرافق المطران دومينيك ماير المدبر لشؤون الكنائس الشرقية الكاثوليكية في مجلس الأساقفة الألماني والمدبر الرسولي لابرشية بادربورن الأب ميكائيل بريديك والدكتور لوقا شريبر مدير مجلس الأساقفة الألماني حيث شكر للكنيسة الألمانية اهتمامها و مساعدتها لأبناء الكنيسة الملكية المهاجرين على تنظيم أوضاعهم الرعوية وناقش معهم مستقبل الرعية في ألمانيا وأمكانية تأمين كنائس رعوية وقاعات حيث أمكن ذلك.
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