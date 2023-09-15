البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 13%

أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13% في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.

وأوضح البنك، في بيان، "إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة" و"تراجع الروبل خلال هذا الصيف" كان من "الضروري حصول تشديد نقدي إضافي".