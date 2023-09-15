شكرا لقرائتكم خبر عن شويغو : 12سفينة وغواصة ستلتحق بالأسطول الروسي بعد 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الأسطول الروسي سيتسلم 12 سفينة وغواصة جديدة، ستدخل الخدمة حتى نهاية العام الجاري.

وقال شويغو خلال اجتماع في مقر أسطول المحيط الهادئ إن «سفينتين دخلتا الخدمة هذا العام، ومن المقرر أن تدخل 12 قطعة أخرى بحلول نهاية العام، بينها فرقاطة «الأميرال جولوفكو»، والغواصة الصاروخية الاستراتيجية «الإمبراطور ألكسندر الثالث»، والغواصة النووية «كراسنويارسك».

وأضاف أنه خلال السنوات العشر الماضية تم تزويد البحرية الروسية بأكثر من 50 سفينة.

وأوضح أن تحسين البحرية وقدراتها يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسية لروسيا، والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديدة.

وأشار إلى أن البحرية الروسية تحمي المصالح الوطنية، وتحافظ على أمن الملاحة البحرية، وتجري عمليات في مناطق مختلفة من العالم.

وقال شويغو في كلمته:«اليوم نعمل بنشاط على مشاريع الغواصات النووية متعددة الأغراض، والأنظمة الآلية، والغواصات».

ويقوم وزير الدفاع الجمعة بزيارة عمل إلى إقليم بريموريه، حيث تفقد مصنعاً للغواصات النووية ويوجه بتشغيله بكامل طاقاته، كما زار مجمع صناعة المروحيات الهجومية «بروغريس».