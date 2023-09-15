شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين ينفي أن يكون التحقيق في حادث طائرة بريغوجين بطيئاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

نفى الكرملين، الجمعة، أن يكون التحقيق الروسي، في حادث تحطم طائرة غامض، أودى بحياة زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، بطيئاً للغاية، في ظل عدم إعلان موسكو أي سبب للحادث منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقد وقع الحادث في 23 أغسطس/آب، بعد شهرين على إعلان بريغوجين تمرداً على القيادة العسكرية الروسية.

و«قياساً على حالات مشابهة، لم يستغرق المحققون الروس كل هذا الوقت لنشر نتائج تحقيقاتهم الأولية».

والثلاثاء هبطت طائرة روسية من طراز إيرباص إيه 320 اضطرارياً في أحد حقول سيبيريا، ما دفع المحققين الروس إلى إعلان الأسباب المحتملة على الفور، وهو ما لم يحدث في واقعة بريغوجين، بحسب «فرانس برس».

ورداً على سؤال عما إذا كانت موسكو تعتبر التحقيق في حادث تحطم بريغوجين بطيئاً للغاية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لا.. لا أعتقد ذلك على الإطلاق».

وأضاف «إنه ليس تحقيقاً بسيطاً، وليس حادثاً بسيطاً»، مشيراً إلى أن «التحقيق مستمر، ولذا فإن التعليق عليه سيكون حتماً سابقاً لأوانه».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف بريغوجين بأنه «خائن» في خطاب إلى الروس خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 يونيو/حزيران.

وقال: «عرفت بريغوجين لفترة طويلة جداً، منذ مطلع التسعينات. لقد كان رجلاً مصيره حافل ومعقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة».