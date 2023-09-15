انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مقتل 700 اوكراني واسقاط 41 طائرة مسيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان انها "على محور كراسني ليمان في دونيتسك أحبطت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات الأوكرانية وتم القضاء على 55 جنديا"، مشيرة الى ان " قوات أسطول البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين تابعين لقوات كييف في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".-وأضافت انها "دمرت مركزا للاتصلات الفضائية تابعا لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية"، موضحة انه "على محو دونيستك صدت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني بالقرب من كليشيفكا ومايورسك، وكبدت العدو 275 عسكريا".

وفي جنوب دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية حوالي 175 جنديا"، اما محور زابوروجيه أحبط الجيش الروسي هجومين للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمكنت من القضاء على حوالي 145 جنديا".

وفي اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا قضت القوات الروسية على 20 جنديا ودمرت مدفعين، وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الروسية مستودع ذخيرة، وباتجاه خيرسون سقط أكثر 75 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفعين.

