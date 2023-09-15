شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام حاد.. ماذا قال الأمريكيون عن مساءلة بايدن بهدف عزله؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُجري استطلاع للرأي عبر الإنترنت شمل 4413 أمريكيا حول مساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.

وأظهر استطلاع للرأي، أن الأمريكيين منقسمون بشأن مسعى الجمهوريين لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.

مساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن

وأوضح أن نحو 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون شروع الكونجرس في تحقيق قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله، فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج.

وفي المقابل، عارض فتح التحقيق 35 بالمئة وقال 24 بالمئة إنهم لم يحسموا أمرهم، مع الإشارة إلى أن بعض المشاركين أجابوا على السؤال قبل أن يقول الجمهوريون في مجلس النواب يوم الثلاثاء إنهم سيمضون قدما في التحقيق.

وكشفت نتائج الاستطلاع انقساما حزبيًا حادًا. فقد أيد التحقيق 18 بالمئة فقط من الديمقراطيين مقابل 71 بالمئة من الجمهوريين، فيما عارضه 63 بالمئة من الديمقراطيين و14 بالمئة من الجمهوريين.

الاتهامات الموجهة لنجل بايدن

ومن الممكن أن يؤدي التحقيق إلى تصويت على مساءلة الرئيس في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولن يُعزل بايدن من منصبه ما لم يصوت ثلثا مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لصالح الإدانة، وهو احتمال غير مرجح.

اضطلع هانتر، نجل بايدن، بمجموعة واسعة من الأعمال التجارية في الخارج وعانى من إدمان المخدرات والكحول.

ووجهت إليه تهمة جنائية يوم الخميس بخداع تاجر أسلحة ليبيع له سلاحًا ناريًا، في أول لائحة اتهام على الإطلاق توجه لابن رئيس في المنصب.