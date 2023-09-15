بالصور- وزير الأوقاف يؤدي صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا بمسجد أبو العباس في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب، وذلك بمسجد سيدي أبو العباس المرسى بالإسكندرية.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من على منبر مسجد أبو العباس تحت عنوان"حال النبي صلّ الله عليه وسلم مع أهله، وذلك في إطار مبادرة هذا نبينا "صلى الله عليه وسلم" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وتستمر طوال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.