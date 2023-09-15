بالصور- محافظ بني سويف يؤدي صلاة الغائب على شهداء إعصار ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الغائب، على أرواح أبناء قرية الشريف التابعة لمركز ببا شهداء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، الذي وقع الاثنين الماضي، وأسفر عن خسائر مادية وبشرية في الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بقرية الشريف بمركز ببا مسقط رأس الشهداء، في حضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتحدث المحافظ مع المصلين من أهالي القرية عقب الصلاة، مجدداً لهم تعازيه ومواساته في مصابهم الجلل، الذي ألّم بها وفجعهم في أبنائهم وذويهم الذين سافروا لكسب لقمة عيشهم بالحلال، مؤكداً أن الدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها تقف معهم لتجاوز محنتهم.

ونوه المحافظ عن الجهود والإجراءات التي بذلتها وتبذلها مؤسسات الدولة، والتي تضمنت قيام وزارة الهجرة المصرية بتوفير أرقام يمكن من خلالها الأهالي الإبلاغ عن أسماء ذويهم سواء المفقودين أو المتوفين والمصابين، للمساعدة في البحث عنهم والعثور عليهم وإعادتهم لأرض الوطن ، فضلا عن إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات الدراسة، وتوفير المستلزمات الدراسية لهم، بجانب توفير والدعم العيني والمادي بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتقديم إعانات ومساعدات عاجلة لهم، بخلاف الإسراع في إجراءات صرف الإعانات الاستثنائية التي قررتها وزارة التضامن الاجتماعي.

و صرح المحافظ أنه تقرر إطلاق اسم مسجد الشهداء على المسجد الكبير بالقرية، الذي شهد صلاة الجمعة والغائب، وذلك تخليداً لذكرى هؤلاء الشهداء وامتنانا وعرفاناُ بما قدموه من مساهمات في بناء المسجد، ليكون ذكرى طيبة في نفوس ذويهم.