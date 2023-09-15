إندلع حريق كبير في بلدة حرار العكارية في منطقة الشميس، بين بلدتي حرار وقبعيت، ووصلت النيران الى المنازل وسط مناشدات تطالب بتدخل طوافات الجيش.
وتعمل فرق الدفاع المدني وفريق المستجيب الأول -إتحاد بلديات جرد القيطع والاهالي، على اخماد النيران وسط صعوبة في السيطرة عليها. كما عملت الفرق الموجودة على الارض في بلدة حرار وهي الدفاع المدني، المستجيب الاول، درب عكار والصليب الاحمر اللبناني على تجهيز البركة استعدادا وتحضيرا لطوافات الجيش القادمة للمساعدة في إطفاء النار.
وتم توجيه مناشدات الى الاهالي للمساعدة في تأمين المياه بشتى الطرق.
وبتوجيه من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع ومحافظ عكار عماد اللبكي، تم تفعيل خلية الأزمة على صعيد الاتحاد ومركزها في حرار وتضم ممثلين عن الجيش اللبناني، الدفاع المدني، الصليب الأحمر وفرق المستجيبين الأوائل، إتحاد بلديات جرد القيطع - عكار - لبنان ،فريق المستجيب الأول -وإتحاد بلديات جرد القيطع.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في بلدة حرار العكارية ووصلت النيران الى المنازل وسط مناشدات لاخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.