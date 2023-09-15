هاشم: التهويل بالعقوبات لا يؤثر على مواقف بري وفريقنا ثابت على موقفه بترشيح فرنجية

اشار عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، الى ان "الكل أدلى بدلوه خلال لقاء الأمس في اليرزة، ووصلنا إلى نتيجة أنه لابد من العمل لإنقاذ البلد رغم الاراء المتباينة"، لافتا الى ان "الإشكالة تكمن في تركيبة هذا النظام، ويجب أن نبتدع الأساليب التي تسهل الوصول الى إنهاء حالة الشغور".
ورأى في حديث لـ"الجديد"، ان "التهويل بالعقوبات لا يؤثر على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مؤكدا ان "فريقنا ثابت على موقفه بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وفكرة الحوار ليست تراجعا، ونحن مع مصلحة البلد".
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